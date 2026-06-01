Forno crematorio di Como, nuovo stop: 200mila euro per i lavori di manutenzione

Nuovo intervento di manutenzione straordinaria per il forno crematorio al cimitero monumentale di Como, per un importo complessivo di 200mila euro. La delibera di giunta è stata pubblicata nei giorni scorsi all’albo pretorio del Comune. Lavori che, con ogni probabilità, porteranno ad un temporaneo stop dell’impianto con inevitabili disagi per chi, già in un momento di dolore, vorrà procedere con la cremazione di un proprio caro. Peraltro dopo guasti e lunghi mesi di stop l’impianto era tornato operativo soltanto un anno fa, a metà giugno.

“La scrupolosa manutenzione programmata è fondamentale per garantire la continuità delle cremazioni e scongiurare fermi impianti con gravi ripercussioni sul servizio. – si legge nel documento di Palazzo Cernezzi – Oltre alla manutenzione ordinaria, l’impianto richiede una serie di manutenzioni straordinarie previste con cadenze prestabilite in funzione del numero di cremazioni effettuate. Il progetto è finalizzato ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari (che sono in capo al Comune). La progettazione deve individuare tra le soluzioni possibili quelle che permettono di ridurre i giorni di fermo impianto al fine di limitare i disagi”.

Saranno necessari 30 giorni per la redazione del progetto esecutivo e 45 giorni per l’esecuzione dei lavori. Il documento di Indirizzo alla Progettazione è stato approvato dalla giunta il 27 maggio scorso, “la deliberazione – si legge – è immediatamente eseguibile, per consentire il tempestivo prosieguo dell’iter finalizzato all’approvazione del progetto esecutivo e al successivo affidamento dei lavori”.