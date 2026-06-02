Furti con scasso nelle abitazioni, tre arresti a Chiasso

Furti nelle abitazioni in Ticino: tre arresti. Fermati un 21enne e un 26enne cittadini cileni e un 26enne cubano residente in Italia. I tre uomini sono stati fermati dai collaboratori dell’Ufficio federale della dogana in territorio di Chiasso, nell’ambito di una specifica operazione, mentre si trovavano a bordo di una vettura con targhe italiane.



A loro si è giunti grazie a un’articolata indagine dalla Polizia cantonale a seguito di alcuni furti con scasso in abitazione (tentati e commessi) nelle scorse settimane. Nel contesto delle perquisizioni, all’interno del veicolo sono stati rinvenuti alcuni attrezzi da scasso e della refurtiva. Grazie a contestuali approfondimenti è stato possibile recuperare parte della refurtiva sottratta nel corso degli ultimi furti.



Le principali ipotesi di reato sono quelle di furto con scasso, danneggiamento e violazione di domicilio. La misura restrittiva della libertà è già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi. L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.

Gli accertamenti dovranno stabilire eventuali responsabilità in altri colpi avvenuti sul territorio cantonale e nazionale.