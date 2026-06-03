Variante di Fino Mornasco e riqualificazione di via Adda: un anno di lavori. Cantiere da 2 milioni

Completamento della variante di Fino Mornasco e riqualificazione di via Adda, lungo l’ex statale dei Giovi: consegnato il cantiere salva traffico da 2 milioni di euro. L’opera, che da cronoprogramma dovrebbe durare un anno, rappresenta un intervento fondamentale per agevolare la mobilità del territorio, migliorando la sicurezza e facilitando la circolazione in una zona spesso in balia del traffico cittadino. La variante, in particolare, contribuirà a spostare all’esterno del centro abitato il traffico pesante, oltre ad alleggerire il traffico veicolare.

I lavori, dal valore complessivo di 1.733.382 euro, prevedono come detto il completamento della variante di Fino Mornasco e la riqualificazione di via Adda. Il progetto è sostenuto da un sistema integrato di finanziamenti pubblici. In particolare, otre 577mila euro (577.124 euro) arrivano da fondi ministeriali, quasi 658mila (657.876 euro) dal Comune di Fino Mornasco, 1.900.000 euro da fondi regionali e 335.000 euro dalla Provincia di Como.

Nel dettaglio, l’intervento prevede il rinforzo e l’adeguamento di circa due chilometri di carreggiata di via Adda, nel tratto compreso tra la rotonda del supermercato e l’intersezione con via Valle Mulini. Previsto anche il prolungamento di via Tevere, che sarà collegata a una nuova rotatoria su via Adda. Occhi puntati anche sulla riqualificazione di via Adda, che si inserisce in un più ampio progetto di riorganizzazione della mobilità cittadina. L’obiettivo è regolamentare il traffico di attraversamento e favorire una maggiore vivibilità del centro abitato. Una volta completata, via Adda entrerà nella competenza provinciale e costituirà il tassello conclusivo della tangenziale esterna di Fino Mornasco.

Parla di “intervento atteso e strategico per il territorio” il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, che sottolinea “quanto sia fondamentale fare squadra per dare risposte concrete ai territori”. “Quest’opera – aggiunge – migliorerà la sicurezza stradale e la qualità della vita dei cittadini”. Sulla stessa linea il sindaco Roberto Fornasiero. Si tratta, commenta, di “un’opera attesa da oltre 20 anni. Il completamento della tangenziale permetterà al Comune di intervenire nel centro paese riducendo il traffico, i pericoli, l’inquinamento acustico e quello dell’aria”. L’intervento, conclude, “segna un punto di svolta per Fino Mornasco”.