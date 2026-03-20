Storie d’autore ogni sabato su Etv. Nella prossima puntata “Il diario segreto di Unabomber”

“Il diario segreto di Unabomber-le memorie del serial killer più ricercato d’America” è il libro al centro della prossima puntata di Storie d’Autore, la trasmissione di Etv in onda ogni sabato alle 19. Ospite di Giorgio Albonico la giornalista Albina Perri.

Ted Kaczynski, alias Unabomber, è stato il serial killer più ricercato d’America. Professore di matematica alla prestigiosa università di Berkeley, California, nel 1969 ha lasciato la carriera per vivere come un selvaggio nei boschi del Montana, chiuso in un capanno senza luce e gas. Lì preparava pacchi bomba e terrorizzava il Paese.

Il libro è un viaggio nella mente di Unabomber attraverso i suoi stessi scritti ritrovati dall’autrice sepolti in un mucchio di vecchie carte dell’FBI.

La prefazione è curata dalla criminologa e psicologa Forense Roberta Bruzzone.