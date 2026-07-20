Cantù, al via gli abbonamenti e arriva Flagg. Il 17 agosto raduno nella nuova arena

Parte la vendita libera per la campagna abbonamenti della Pallacanestro Cantù. Chiusa la fase di prelazione, ora è il momento per tutti i tifosi biancoblù di scegliere il proprio posto nella nuova casa della squadra.

L’obiettivo è riempire la Cantù Arena, il palazzetto che si prepara ad accogliere nuovamente il popolo canturino. Un ritorno atteso, per continuare una storia lunga 90 anni di passione e appartenenza.

Non a caso la campagna è stata chiamata “XCantù, 90 Anni Insieme”: un omaggio all’anniversario del club e una stagione speciale, quella che segnerà il ritorno della Pallacanestro Cantù nella sua città.

Intanto cresce l’attesa per l’ingresso nella nuova arena. I lavori proseguono e la prima data cerchiata sul calendario è quella del 17 agosto, quando la squadra si ritroverà, a porte chiuse, proprio sul nuovo parquet.

Sul campo, invece, continua a prendere forma il roster. All’appello mancano ancora due innesti, ma nelle ultime ore è si è aggiunta un’altra pedina: Savion Flagg.

L’ala americana, reduce da una stagione convincente con la maglia di Napoli, porta in biancoblù atletismo, duttilità e un’esperienza maturata sui parquet di Grecia, Germania e Lituania.

“Sono davvero felice di entrare a far parte di una società così prestigiosa. Ho sentito il calore dei tifosi quando ho affrontato Cantù da avversario e non vedo l’ora di iniziare e vivere una grande stagione insieme a loro”, le prime parole del nuovo acquisto.

Soddisfatto anche il general manager Simone Giofrè: “Savion si è già fatto conoscere e apprezzare dal pubblico italiano grazie all’ottima annata disputata a Napoli. Siamo convinti che possa dare un contributo importante e ci auguriamo che questa nuova avventura ci regali tante soddisfazioni.”