Scontri a Bologna, Molteni: “Serve una cauzione nei cortei violenti, paga chi organizza”

I fatti di Bologna, i disordini e gli scontri durante manifestazione indetta dopo la vicenda di Abderrahim Fakir, morto mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia.

Le conseguenze politiche e parlamentari di quello sconto non si sono fatte attendere e portano, a stretto giro, la firma della Lega. “Il diritto a manifestare è sacro e va sempre difeso, ma non può diventare il diritto a distruggere le città e aggredire le forze di polizia. Per questo – commenta Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno – dopo i gravissimi fatti di Bologna che hanno portato al ferimento di 64 agenti delle forze dell’ordine e arrecato danni pesanti alla città, la Lega rilancia la sua proposta di legge che punta a responsabilizzare i promotori delle manifestazioni di piazza attraverso il versamento di una cauzione, fideiussione o un’assicurazione, ovvero una garanzia finanziaria che verrà riscossa in caso di danni”.

“In questi anni – continua Molteni, parlamentare canturino leghista – con i decreti sicurezza fortemente voluti dalla Lega, abbiamo introdotto una serie di strumenti a tutela delle nostre divise: taser, bodycam, gilet antilama e la tutela legale e processuale. Saremo sempre dalla parte delle forze dell’ordine che ogni giorno sono in prima linea al servizio dei cittadini con estrema professionalità, spirito di servizio e abnegazione”, conclude Molteni.