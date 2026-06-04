Giordano Bortolani lascia la Pallacanestro Cantù: il giocatore ha esercitato la clausola di uscita prevista dal contratto.

“La società intende ringraziare il giocatore per la professionalità dimostrata nell’arco di una stagione vissuta da protagonista e terminata con 12.8 punti di media” specifica il comunicato del club. Un rendimento che gli è valso un posto nelle ultime convocazioni del commissario tecnico della Nazionale Italiana, Luca Banchi, e le candidature ai premi di miglior italiano e most improved player (atleta maggiormente migliorato) della Lega Basket di serie A.