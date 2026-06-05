Al via il bando “Dall’idea all’impresa”: 100mila dalla Camera di Commercio per start-up innovative

100mila euro per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative: al via l’edizione 2026 del bando “Dall’idea all’impresa” promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco. Per presentare le domande c’è tempo fino al 30 luglio.

L’obiettivo è rafforzare l’economia del territorio e potenziare il tessuto economico locale attraverso il consolidamento di nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico. Si muove in questa direzione il bando “Dall’idea all’impresa”: dal 2010 a oggi, attraverso 17 edizioni, l’Ente camerale ha stanziato oltre 2.500.000 euro, favorendo lo sviluppo e l’ingresso sul mercato di 85 start-up.

Quest’anno la Camera di Commercio mette a disposizione complessivamente 100mila euro. Uno stanziamento suddiviso in un massimo di 5 voucher del valore di 20mila euro ciascuno, che mira a investire nel territorio, a favorirne la crescita e a trasformare le idee più innovative in azioni concrete. I progetti selezionati beneficeranno di un percorso di incubazione all’Innovation Hub ComoNExT, a Lomazzo, che da sempre offre competenze e risorse per supportare le imprese su temi strategici e attuali.

Il voucher da 20mila euro include sia la fruizione di spazi dedicati all’interno di ComoNExT sia un percorso di formazione con un tutor di riferimento per affrontare questioni centrali come pianificazione aziendale, proprietà intellettuale, digital marketing, finanza agevolata, risorse umane e approccio agli investitori.

Sono ammessi alla selezione progetti afferenti a qualsiasi settore tecnologico, caratterizzati da una forte impronta innovativa e da un solido orientamento alla crescita sostenibile. Per tutti i dettagli sul bando è sufficiente consultare i siti della Camera di Commercio di Como-Lecco e di ComoNExT.