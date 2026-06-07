Peppino Mazzullo-Leo Valli, incontro fra le voci di Topo Gigio

L’attore comasco Leo Valli ha raggiunto a Messina Peppino Mazzullo, storica voce di Topo Gigio che ieri ha compiuto 100 anni. Un simbolico passaggio di consegne tra chi ha costruito la storia di Topo Gigio per decenni e tra chi, oggi, ne custodisce l’eredità.

Leo Valli – tra l’altro speaker del Como 1907 – ha condiviso con Mazzullo ricordi e racconti e ha poi partecipato alla festa che è stata organizzata a Santo Stefano Briga, il quartiere di Messina dove l’attore siciliano è tornato a vivere nel 2004.