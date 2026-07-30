AIL Varese-Como, il sogno diventa realtà: ecco la prima casa per i pazienti ematologici

Un aiuto concreto per i malati che devono allontanarsi da casa per affrontare cure ematologiche.

E’ pronto, e dal primo settembre sarà ufficialmente a disposizione, il primo appartamento dell’AIL (l’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma) della sezione Varese-Como, che dal 2023 riunisce i territori delle due province e quattro reparti di Ematologia (quelli degli ospedali di Varese e Busto Arsizio, del Sant’Anna e del Valduce sul territorio comasco).



L’AIL oltre a supportare il potenziamento degli organici ospedalieri e dei macchinari, ha ora raggiunto un altro traguardo: sostenere, chi va a curarsi a Varese e arriva da lontano, con una casa, in via Varchi, da mettere a disposizione del paziente e dei suoi caregiver. Un obiettivo raggiunto grazie al prezioso aiuto del Team Kannelloni, associazione di ciclisti amatoriali fondata in memoria del commerciante Luca Gaspari scomparso nel 2022 a causa della leucemia. Grazie a una serie di iniziative e raccolte fondi il Team è riuscito a raggiungere oltre 50mila euro che ha donato alla causa. Con questa somma l’AIL ha, infatti, acquistato l’appartamento di via Varchi, 50 metri quadrati in tutto, che poi ha ristrutturato e arredato grazie ad altri fondi.



L’accesso e la gestione all’appartamento avverrà tramite i punti informativi dell’associazione presenti negli ospedali. “Le cure ematologiche seguono cicli e spesso sono lunghe, i fuori sede oltre all’impegno fisico e psicologico spesso si trovano ad affrontare anche quello economico per la ricerca di un alloggio – spiega il presidente di AIL Varese-Como, Cristiano Topi – ora siamo felici di poter offrire questa opportunità. Siamo soddisfatti perchè abbiamo raggiunto un obiettivo che avevamo in mente da almeno 15 anni grazie agli sforzi congiunti con il Team Kannelloni. Si tratta di un progetto pilota che – conclude – ci auguriamo di poter replicare magari anche a Como”.

L’appartamento verrà messo a disposizione gratuitamente, si trova a poca distanza dall’ospedale di Varese ed è attrezzato per un soggiorno confortevole e adatto alle necessità di chi deve stare lontano da casa per curarsi.