A Civiglio si intravede la fine: strada temporaneamente chiusa per lo smontaggio della gru

Da cronoprogramma mancherebbero meno di venti giorni alla riapertura della strada a Civiglio. E mentre i residenti sperano sia davvero arrivato il momento di mettere la parola fine a un cantiere tormentato e praticamente infinito, qualcosa sembra muoversi. Venerdì 31 luglio dalle 15 alle 17 e dal 3 al 6 agosto, fino a fine lavori, via dei Patrioti sarà temporaneamente chiusa al traffico per consentire lo smontaggio della gru.

Civiglio, si smonta la gru: chiusa temporaneamente via dei Patrioti. Fine lavori il 18 agosto

Non mancheranno i disagi per i residenti, ma potrebbe trattarsi di una buona notizia che confermerebbe la fine dei lavori il prossimo 18 agosto. “L’amministrazione comunale – si legge in una nota diffusa da Palazzo Cernezzi – confida nella comprensione di cittadini e residenti, confermando il massimo impegno per completare i lavori nel più breve tempo possibile“.

Il 21 maggio scorso, più di due anni dopo la frana, via dei Patrioti è stata riaperta soltanto a senso unico alternato. Inizialmente i lavori sarebbero dovuti terminare il 2 giugno, poi si è detto il 29 luglio, dopodiché a causa del caldo un nuovo slittamento: quello – appunto – del prossimo 18 agosto. Salvo imprevisti.