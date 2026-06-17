“La melodia misteriosa”, esce il nuovo fumetto di Etv. La presentazione alla stazione di Milano Cadorna

Appuntamento lunedì 22 giugno alle 12 alla stazione di Milano Cadorna per l’anteprima de “La melodia misteriosa”, il nuovo albo a fumetti firmato Etv Publishing per Ferrovienord. Una storia ambientata a fine Ottocento, all’alba della nascita della linea ferroviaria Milano-Saronno-Como. A presentarla sarà l’amministratore delegato di EspansioneTv Mario Rapisarda, insieme agli illustratori Alessandro Piccinelli e Claudio Villa, che hanno dato volto alle vicende. Con loro anche i vertici dell’azienda ferroviaria lombarda: il consigliere delegato Fulvio Caradonna e il presidente Pier Antonio Rossetti.

L’albo esce in allegato a “Storie e Misteri del Lago di Como”, il volume già in libreria che compone il secondo capitolo di una trilogia interamente ambientata sul Lario. Si tratta di una raccolta di quattro racconti a sfondo storico, ognuno collocato in un’epoca diversa del lago. Il primo, “La scomparsa del Brut”, porta i lettori al Carnevale di Schignano negli anni dei moti risorgimentali. Il secondo è invece un giallo dai toni cupi, che si consuma a fine Ottocento sui binari della vecchia ferrovia Menaggio-Porlezza.

Le altre due storie toccano invece pagine drammatiche della memoria lariana. Una racconta la fuga di una famiglia ebrea verso la Svizzera, aiutata da un contrabbandiere attraverso i valichi del lago durante la Seconda Guerra Mondiale. L’altra ripercorre l’emigrazione in Sicilia dall’Altolago nel Seicento, ai tempi della peste manzoniana. Al termine dell’anteprima, che si svolgerà nello spazio espositivo “L’Altro Deposito Bagagli”, seguirà un buffet e il firmacopie degli autori, il nuovo albo sarà distribuito in copia omaggio a tutti i presenti.