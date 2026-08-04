Meteo, nel fine settimana atteso l’abbassamento delle temperature

L’ondata di caldo è destinata a proseguire, almeno fino al weekend, in cui è previsto un lieve calo termico. Non è peraltro escluso qualche temporale di calore nel pomeriggio sui settori montuosi, in particolare da giovedì-venerdì, quando i fenomeni potranno sconfinare verso tratti delle pianure occidentali. Mercoledì le città italiane con il bollino rosso saranno 25, giovedì 27.

Tra domenica 9 e lunedì 10 infiltrazioni di aria più fresca atlantica dovrebbero finalmente portare un abbassamento delle temperature e qualche precipitazione più diffusa.

Il territorio, intanto, fa i conti con la siccità. Il livello del lago rimane sempre basso. Coldiretti segnala la coltivazioni di mais con perdite produttive stimate in almeno il 40%, secondo taglio dei prati praticamente inesistente, pascoli asciutti e oltre il 30% dei campi di pianura nei quali non è stato possibile effettuare la seconda coltura.

Nel territorio non mancano comuni che hanno optato per il taglio della fornitura di acqua. A Centro Valle Intelvi, nella frazione San Fedele, è st6ata decisa una interruzione programmata della fornitura idrica nella fascia oraria compresa tra le ore 23.30 e le ore 5.30. La causa, specifica il municipio il significativo incremento dei consumi e la carenza di precipitazioni, che ha comportato il progressivo abbassamento del livello dei serbatoi che riforniscono il territorio.

Crisi idrica anche oltreconfine, in Ticino. L’Associazione cantonale acquedotti ha lanciato l’allarme, specificando che in numerosi paesi le riserve di acqua sono a livelli minimi. L’associazione invita i cittadini a comportamenti virtuosi e, in pratica, a ridurre immediatamente i consumi di acqua potabile, limitando in particolare gli impieghi non essenziali.