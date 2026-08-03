L’acqua scarseggia, a San Fedele interruzione notturna della fornitura idrica

A San Fedele niente acqua tra le 23.30 e le 5.30. La comunicazione è stata data dal comune di Centro Valle Intelvi e fa riferimento alle problematiche di questi giorni, con l’abbassamento del livello dei serbatoi che riforniscono il territorio comunale.

Il comunicato del Municipio di Centro Valle Intelvi

Si avvisa la cittadinanza che, come comunicatoci da Como Acqua in data odierna, il perdurare delle attuali condizioni climatiche, caratterizzate da temperature elevate e dal significativo incremento dei consumi e carenza di precipitazioni, ha comportato il progressivo abbassamento del livello dei serbatoi che riforniscono il territorio comunale di Centro Valle Intelvi.

Per tali ragioni, si comunica che a partire dalla serata odierna Como Acqua procederà con una interruzione programmata della fornitura idrica presso le utenze servite nella frazione di San Fedele, nella fascia oraria compresa tra le ore 23.30 e le ore 5.30.

Nell’ottica di contenere il più possibile il comprensivo disagio all’utenza, Como Acqua conferma che proseguirà il costante monitoraggio dei livelli dei serbatoi e della rete, mantenendo le attività tecniche di presidio, verifica e regolazione del sistema idrico, anche mediante il personale reperibile e le imprese esterne di supporto, compatibilmente con l’evoluzione della situazione generale.