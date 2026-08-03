Abbonamenti, Suwarso interviene con fermezza: “Posti destinati a chi ama davvero il Como”

Nuove regole sugli abbonamenti. Mirwan Suwarso, presidente del Como, interviene con fermezza sulla questione fornendo una serie di chiarimenti sulla sua pagina Instagram.

“Ho letto i numerosi fraintendimenti riguardo le regole proposte per gli abbonamenti e vorrei chiarire alcuni punti – scrive Suwarso – Prima di tutto, non raggiungere il numero minimo di partite richiesto non significa che l’abbonamento verrà revocato durante la stagione. Significa semplicemente che si perderà il diritto di rinnovare l’abbonamento per la stagione successiva”.

“Lo stesso principio vale anche per le altre regole – aggiunge Suwarso – Se dovessimo riscontrare che il posto assegnato viene regolarmente utilizzato da tifosi non del Como, il titolare dell’abbonamento perderà il diritto di rinnovarlo per la stagione successiva”. “

“Per quanto riguarda la richiesta di non indossare i colori delle squadre avversarie, questa regola si applica agli abbonati. Gli abbonamenti sono pensati per i tifosi del Como; perché essere abbonato del Como per poi cedere il proprio posto a un tifoso della squadra avversaria, quando ci sono così tanti i tifosi del Como che vorrebbero andare allo stadio, ma non riescono a trovare il biglietto perché le partite sono spesso esaurite?”.

Il presidente specifica che i più piccoli avranno un trattamento differente. “Naturalmente questa richiesta non si applica i bambini. Non abbiamo alcun interesse a rovinare l’esperienza di un bambino che desidera sostenere i propri idoli, qualunque sia la squadra per cui giocano”,

Mirwan Suwarso conclude: “Nei prossimi giorni continueremo a chiarire ulteriormente queste regole a rispondere alle domande più frequenti. Il nostro obiettivo è eliminare ogni possibile fraintendimento e fare in modo che tutti comprendano lo spirito di queste misure. Garantire che gli abbonamenti e i posti del Sinigaglia siano destinati a chi ama davvero il Como e vuole sostenerlo”.