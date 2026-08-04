Mondiali Under 19 di canottaggio, il “settebello” della Canottieri Lario in Bulgaria

Dopo la vittoria del medagliere agli Europei di Brandeburgo (in Germania), la Nazionale Under 19 di Canottaggio è pronta ad affrontare i Mondiali. Convocato, come da tradizione, un folto gruppo di atleti comaschi, tutti della Canottieri Lario. Appuntamento da giovedì a domenica a Plovdiv, in Bulgaria, per quattordici equipaggi dell’head coach Luigi De Lucia.

I sette comaschi e le loro barche

Due senza femminile: Carolina Cassani e Letizia Martorana

Quattro senza femminile: Gaia Di Meo e Anna Cincinelli

Otto femminile: Camilla Trombetta e Bianca Bancora

Otto maschile: Pietro Gozzi

Otto misto: Carolina Cassani, Letizia Martorana, Anna Cincinelli