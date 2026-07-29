Dopo il consiglio comunale, Negretti al sindaco: “Trasforma il silenzio in programma di governo”

Ancora tensione tra amministrazione comunale e opposizioni. Il documento unico di programmazione 2027-2029 diventa nuovo motivo di dibattito. Dopo il consiglio comunale di martedì sera, la capogruppo della Lega, Elena Negretti, denuncia mancanza di dibattito da parte dell’amministrazione comunale e accusa il sindaco Rapinese di non aver fornito risposte sul tema. “Lei è riuscito in un’impresa che a molti sembrava impossibile. Ha trasformato il silenzio in un programma di governo”, ha detto l’esponente del Carroccio durante il consiglio comunale. “La minoranza – prosegue Negretti – ha osato porre domande sul documento unico di programmazione. E la risposta a quelle domande qual è stata? Zero. Nemmeno una riga. Il nulla più totale e non è la prima volta”. “La democrazia non è un applauso da rivendicare nei comizi: è rispondere a chi le pone una domanda scomoda, anche quando non ne ha voglia. È il contraddittorio – conclude Negretti – non il monologo”.