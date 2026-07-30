“Corridoni”, Fratelli d’Italia: “I chiarimenti riportano la vicenda alla correttezza istituzionale”

“Accolgo con soddisfazione i chiarimenti forniti dal Provveditore di Como, Imerio Chiappa, e dal direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Luciana Volta. Si tratta di un intervento importante che conferma un principio che Fratelli d’Italia ha sostenuto fin dall’inizio: prima di qualsiasi eventuale decisione sulla chiusura della scuola Corridoni devono essere concretamente garantite tutte le condizioni necessarie ad assicurare la continuità didattica, l’inclusione, la sicurezza degli studenti e la piena idoneità delle strutture destinate ad accoglierli. È questo il corretto percorso istituzionale”. Così Stefano Molinari, presidente provinciale di Fratelli d’Italia – Como interviene dopo le rassicurazioni arrivate nelle scorse ore.

“Mi auguro quindi che, alla luce di questi autorevoli chiarimenti, il Sindaco abbandoni definitivamente gli annunci e i toni perentori utilizzati fino ad oggi. Vicende così delicate non si affrontano con slogan o decisioni già annunciate, ma con il rispetto delle competenze, il confronto tra istituzioni e una programmazione seria”.

Molinari ringrazia anche il Sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti, che ha seguito con grande attenzione questa delicata vicenda, mantenendo un costante raccordo con gli uffici competenti.