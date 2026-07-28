80 volontari comaschi in Puglia per spegnere gli incendi

Anche la Provincia di Como è impegnata in Puglia nelle operazioni di contrasto agli incendi boschivi che stanno interessando il territorio del Gargano. Nell’ambito della Campagna Estiva Antincendio Boschivo di Regione Lombardia, e in stretta sinergia con il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, il Servizio Protezione Civile e Antincendio Boschivo della Provincia di Como ha inviato un contingente di volontari a supporto del sistema di Protezione Civile della Regione Puglia. Il gruppo, composto complessivamente da 80 volontari sarà impiegato su turnazioni nell’arco di sei settimane, contribuendo alle attività di spegnimento e di presidio del territorio in coordinamento con il sistema Antincendio Boschivo della Regione Puglia. Oltre al personale volontario, la Provincia di Como ha messo a disposizione anche un’autobotte e due pick-up dotati di modulo antincendio, mezzi che contribuiranno a rafforzare la capacità operativa sul campo.

Sono purtroppo numerosi gli interventi attualmente in corso. Le elevate temperature, la prolungata siccità e il vento stanno infatti favorendo l’innesco e la rapida propagazione dei roghi, rendendo particolarmente complessa l’attività delle squadre operative.

“L’intervento rappresenta un’ulteriore testimonianza del valore della collaborazione tra istituzioni e del fondamentale contributo offerto dal volontariato di Protezione Civile – spiega il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca -. Ancora una volta, la capacità di fare rete tra enti e territori consente di mettere in campo le risorse e le competenze necessarie per affrontare le emergenze, garantendo un supporto concreto alle comunità colpite e contribuendo alla tutela del patrimonio ambientale del Paese”.