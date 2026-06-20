Villa Guardia, Open day alla base dell’elisoccorso per il 40° anniversario del Servizio regionale

Open day alla base dell’elisoccorso di Como, situata a Villa Guardia, per il 40esimo anniversario del Servizio regionale. Cittadini, famiglie e bambini hanno avuto la possibilità di visitare la base dell’elisoccorso di Areu e conoscere da vicino il mondo dell’emergenza. Un’occasione anche per incontrare i professionisti che ogni giorno operano negli interventi di emergenza sanitaria, tecnica e di pubblica sicurezza. Ogni visita, con turni organizzati e su prenotazione, ha seguito un percorso a stazioni all’interno della base.

Presenti anche gli stand di carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza, guardia costiera, Soccorso alpino e speleologico e Croce Rossa. I visitatori hanno potuto assistere alle dimostrazioni e vedere tutti i mezzi messi in campo per le emergenze.