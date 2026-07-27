Premio Letteratura Città di Como, 2500 partecipanti da tutto il mondo

Oltre 2.500 partecipanti all’edizione 2026 del Premio di Letteratura Città di Como.

L’iniziativa, ideata da Giorgio Albonico (conduttore di Storie d’Autore su Etv), ha attirato scrittori da tutto il mondo.

In Italia i partecipanti coprono tutte le regioni, con una netta prevalenza di Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte.

In Europa il Paese più rappresentato è la Svizzera, seguito da Francia e Germania.

Nel mondo, si contano partecipanti anche da Stati Uniti, Canada, Perù e Argentina.