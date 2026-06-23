Colpo da 12mila euro a Grandate, denunciati un uomo e una donna di Cassina Rizzardi

Colpo da 12mila euro in un negozio di Grandate, i carabinieri di Fino Mornasco hanno individuato e denunciato i due presunti responsabili, un uomo e una donna, entrambi 46enni e residenti a Cassina Rizzardi, accusati di furto aggravato in concorso. Nella notte del 15 giugno scorso, i due avrebbero forzato due casse automatiche, rubando 12mila euro. Dall’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, i carabinieri hanno individuato il veicolo usato per il colpo e sono risaliti ai presunti responsabili. Nelle perquisizioni nelle loro abitazioni sono stati sequestrati un piede di porco verosimilmente utilizzato per lo scasso, capi di abbigliamento ritenuti compatibili con quelli indossati durante il furto, un carrello nel quale hanno trasportato le casse automatiche, successivamente recuperate, danneggiate e vuote e parte della refurtiva.