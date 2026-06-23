Turista tedesca si ferisce in barca sul lago, salvata dalla polizia

Gli agenti della squadra nautica della polizia di Stato hanno salvato tre turiste tedesche di 21, 24 e 25 anni in difficoltà a bordo di un piccolo motoscafo che avevano noleggiato per un giro in barca sul Lago di Como. Una delle tre straniere si era ferita a una gamba tuffandosi in acqua e le amiche erano state prese dal panico e non sapevano cosa fare.

I poliziotti, intercettato il piccolo motoscafo, sono saliti a bordo. Hanno verificato le condizioni della ragazza ferita e hanno effettuato le prime operazioni di soccorso allertando intanto i soccorsi. Gli agenti hanno portato la barca fino al pontile a Pescallo e hanno affidato la giovane alle cure degli operatori del 118. E’ stata trasportata al Valduce per le cure.