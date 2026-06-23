Ivan Smolcic prolunga l’accordo con il Como fino al 2031

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Ivan Smolcic in azione nella partita contro l’Atalanta (foto Roberto Colombo)

Ivan Smolcic prolunga l’accordo con il Como: il difensore croato ha firmato un nuovo contratto con il club lariano fino a giugno del 2031.

Il difensore croato è giunto a Como nel gennaio 2025 e da allora ha collezionato 41 presenze e ha fornito due assist tra Serie A e Coppa Italia.

Cesc Fàbregas, allenatore del Como 1907, ha così commentato l’accordo: “Ivan si è guadagnato questo rinnovo grazie al suo lavoro, al suo atteggiamento e alla costanza che ha dimostrato ogni giorno. Fin dal suo arrivo, ha compreso ciò che chiediamo ai nostri difensori, sia con la palla che senza, e ha continuato a crescere con grande umiltà. Come allenatore, giocatori come Ivan ti infondono fiducia. È affidabile, competitivo e sempre pronto per la squadra, ed è esattamente il tipo di mentalità che vogliamo continuare a costruire qui al Como”.

Ivan Smolčić ha dichiarato: “A Como mi sono sentito subito a casa, e il rinnovo significa che siamo entrambi felici di costruire il nostro futuro insieme. Sono migliorato dal punto di vista tattico e difensivo, spronato dall’allenatore in uno spogliatoio fantastico e multiculturale. La scorsa stagione è stata incredibile. Sono sicuro che la prossima lo sarà altrettanto, se non di più, perché giocheremo in Champions League. Daremo il massimo”.

Ivan Smolcic nel match contro il Napoli (foto Roberto Colombo)