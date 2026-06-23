Ivan Smolcic prolunga l’accordo con il Como fino al 2031

Ivan Smolcic prolunga l’accordo con il Como: il difensore croato ha firmato un nuovo contratto con il club lariano fino a giugno del 2031.

Il difensore croato è giunto a Como nel gennaio 2025 e da allora ha collezionato 41 presenze e ha fornito due assist tra Serie A e Coppa Italia.

Cesc Fàbregas, allenatore del Como 1907, ha così commentato l’accordo: “Ivan si è guadagnato questo rinnovo grazie al suo lavoro, al suo atteggiamento e alla costanza che ha dimostrato ogni giorno. Fin dal suo arrivo, ha compreso ciò che chiediamo ai nostri difensori, sia con la palla che senza, e ha continuato a crescere con grande umiltà. Come allenatore, giocatori come Ivan ti infondono fiducia. È affidabile, competitivo e sempre pronto per la squadra, ed è esattamente il tipo di mentalità che vogliamo continuare a costruire qui al Como”.

Ivan Smolčić ha dichiarato: “A Como mi sono sentito subito a casa, e il rinnovo significa che siamo entrambi felici di costruire il nostro futuro insieme. Sono migliorato dal punto di vista tattico e difensivo, spronato dall’allenatore in uno spogliatoio fantastico e multiculturale. La scorsa stagione è stata incredibile. Sono sicuro che la prossima lo sarà altrettanto, se non di più, perché giocheremo in Champions League. Daremo il massimo”.