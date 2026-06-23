Espulso, torna in Italia e guida senza patente un’auto sequestrata. Arrestato a Cantù

Gli agenti della polizia locale di Cantù hanno individuato e arrestato un marocchino di 37 anni irregolarmente rientrato in Italia nonostante un provvedimento di espulsione eseguito nel 2024 con divieto di tornare per 10 anni. L’uomo era alla guida di un’auto che ha cercato di allontanarsi e fuggire a un controllo. Gli operatori hanno intercettato il mezzo e identificato il conducente, che non aveva i documenti. L’auto era già stata sequestrata nei giorni precedenti. Al 37enne è stata contestata la violazione per guida senza patente e la vettura è stata definitivamente affidata al custode acquirente. L’immigrato è stato arrestato per reingresso illegale nel territorio nazionale. Processato con direttissimo, ha chiesto i termini a difesa e ha l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria fino alla prossima udienza.