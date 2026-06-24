Salvata da un tentativo di truffa, il ringraziamento alla poliziotta

Salvata da un tentativo di truffa grazie all’intervento della polizia, una comasca ha voluto ringraziare gli agenti consegnando personalmente in questura un cesto di fiori. La donna disabile è stata vittima di un tentativo di raggiro di tre ragazzi, evitato grazie a una poliziotta della questura di Como. A distanza di qualche giorno la lieta sorpresa della consegna dei fiori e dei ringraziamenti, una grande soddisfazione per la giovane poliziotta e per l’intera questura. Gli agenti hanno voluto condividere il momento con un post sui social.