Salvata da un tentativo di truffa, il ringraziamento alla poliziotta

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Salvata da un tentativo di truffa grazie all’intervento della polizia, una comasca ha voluto ringraziare gli agenti consegnando personalmente in questura un cesto di fiori. La donna disabile è stata vittima di un tentativo di raggiro di tre ragazzi, evitato grazie a una poliziotta della questura di Como. A distanza di qualche giorno la lieta sorpresa della consegna dei fiori e dei ringraziamenti, una grande soddisfazione per la giovane poliziotta e per l’intera questura. Gli agenti hanno voluto condividere il momento con un post sui social.

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