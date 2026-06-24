Tremezzina: guasto elettrico e rischio stop acqua a Lenno, Ossuccio e Mezzegra

Como Acqua informa che, a seguito del disservizio di alcune cabine elettriche di Enel Distribuzione verificatosi nella notte nel Comune di Tremezzina, si stanno registrando criticità su funzionamento degli impianti del Servizio Idrico Integrato Il disservizio elettrico interessa attualmente diverse infrastrutture acquedottistiche e fognarie. Al momento risultano coinvolte in particolare le località di Ossuccio e Lenno, con possibili ripercussione anche nella zona di Mezzegra.

I serbatoi idrici garantiscono al momento una limitata autonomia, ma non è possibile escludere il verificarsi di disagi, cali di pressione e sospensione nell’erogazione dell’acqua nelle prossime ore. Si segnalano inoltre criticità su sistema fognario. Anche la sede di Como Acqua – in via Comoedia a Lenno – risulta attualmente priva di alimentazione elettrica, con possibilità difficoltà nei canali di comunicazione. Como Acqua, in costante contatto con il gestore elettrico e con le autorità competenti, sta monitorando la situazione e operando per limitare i disagi alla popolazione.

Si invita la cittadinanza a un utilizzo responsabile e parsimonioso della risorsa idrica, evitando consumi non essenziali e a ridurre, per quanto possibile anche l’utilizzo degli scarichi fognari.