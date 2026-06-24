ExpoAid, al via l’evento promosso dal ministro Locatelli

Comincia giovedì 25 giugno “ExpoAid, Io, persona di valore”, il più grande evento istituzionale dedicato al mondo della disabilità, che coinvolge persone, famiglie, professionisti, enti del terzo settore e dell’associazionismo italiano, promosso dal ministro per le Disabilità, la comasca Alessandra Locatelli. Appuntamento a Rimini da domani e fino a sabato 27 giugno.

Oltre 50 seminari, corsi e laboratori per riflettere su temi fondamentali quali lavoro, autonomia e vita indipendente, sport, malattie rare, progetto di vita, nuove tecnologie, emergenze e molto altro. Temi attuali ed essenziali per promuovere uno sguardo nuovo attorno alla disabilità e favorire un’inclusione sociale concreta e reale. E così c’è chi si cimenterà nella lavorazione della stoffa, chi nella costruzione di strumenti musicali e altri ancora nella preparazione di biscotti e piadine. Saranno coinvolti direttamente alcuni ragazzi con disabilità, pronti a insegnare i segreti del mestiere a tutti gli iscritti al corso ì.

Al Palacongressi di Rimini la ristorazione sarà interamente gestita da associazioni provenienti da tutta Italia, con il supporto della Federazione Italiana Cuochi. L’anfiteatro ospiterà proiezioni dedicate al mondo del cinema, tra cortometraggi e video, mentre all’esterno sarà allestita una via dello sport con attività dimostrative e la possibilità di provare discipline come arrampicata, scherma, yoga. Spazio anche alla mototerapia, con Vanni Oddera, e a serate all’insegna di danza e musica, con Expo sotto le stelle. Ci sarà una sfilata inclusiva e poi tutti con gli occhi all’insù per assistere dalla spiaggia al sorvolo del WeFly Team, una pattuglia acrobatica e inclusiva. Sabato la giornata di chiusura, alla presenza di tanti altri nomi di spicco.

“Una nuova grande sfida e, al tempo stesso, una straordinaria opportunità per mostrare concretamente il valore di ogni persona”, sottolinea il ministro Locatelli. Quella di Rimini, ha aggiunto, sarà un’occasione per “scambiare buone pratiche, ma anche per costruire spazi di partecipazione, dove istituzioni, associazioni, imprese e cittadini possano lavorare insieme per promuovere l’inclusione e il diritto di tutti a partecipare pienamente alla vita delle nostre comunità. Insieme vogliamo cambiare prospettiva – ribadisce il ministro – e vedere in ogni persona le potenzialità e non i limiti”.