Tremezzina, nel weekend torna la sagra di San Giovanni: limitazioni e modifiche alla viabilità

Si avvicina la sagra di San Giovanni, tradizionale appuntamento sul Lago di Como in programma il prossimo weekend. Un evento che richiama migliaia di persone in Tremezzina soprattutto nella serata dello spettacolo pirotecnico previsto sabato sera alle 22.30. Per motivi di ordine pubblico e sicurezza come ogni anno vengono disposti i provvedimenti per la viabilità e i trasporti, a partire dal divieto di accesso all’Isola Comacina fino a martedì 30 giugno.

Sagra di San Giovanni: limitazioni, pass e divieti. Ecco tutti i dettagli

Sabato 27 giugno la statale Regina – nel tratto tra Argegno e Lenno – dalle 20 alle 24 sarà chiusa al traffico dei veicoli come da ordinanza del prefetto. Il percorso alternativo prevede il passaggio da Argegno – Centro Valle Intelvi – Laino – Porlezza – Menaggio e Lenno. Il transito sarà consentito ai motoveicoli, oltre ai residenti di Tremezzina, Colonno e Sala Comacina. I non residenti possono accedere alle strade interne comunali con auto e moto esclusivamente per parcheggiare nelle aree pubbliche a pagamento previste dall’organizzazione. Bisognerà esibire il biglietto acquistato per il posteggio (si può comprare soltanto in loco il giorno stesso dalle 10 e alle 16, fino esaurimento posti). A Ossuccio il parcheggio per le auto costa 10 euro, 5 per le moto. 5 euro anche a Lenno per avere un posto auto. I mezzi pesanti di lunghezza superiore ai 9,10 metri non potranno circolare in direzione sud, verso Como, dalle 16 alle 24 nel tratto stradale da Tremezzina – località Ossuccio – a Colonno. Per ulteriori dettagli è sufficiente consultare il sito del Comune di Tremezzina.

La tradizionale serata gastronomica-danzante e i fuochi d’artificio con la rievocazione storica dell’incendio dell’Isola Comacina rappresentano uno degli appuntamenti più suggestivi e attesi dell’estate nel Centro Lago, da settimane già molto frequentato. E così, ogni anno, sul Lario sono moltissimi i comaschi e i turisti che partecipano all’evento. Si consiglia di raggiungere la zona della sagra usando i mezzi pubblici anche via lago. Gli eventi proseguono nella giornata di domenica con la solenne processione verso l’Isola Comacina, la messa e poi la serata danzante.

Potenziate le corse di Asf Autolinee

In occasione della sagra di San Giovanni, Asf Autolinee integrerà le corse serali e notturne delle linee C110, quella che da Como porta a Colico passando per Argegno e Menaggio, e della C130, Como-Nesso-Bellagio.

In particolare, sono previste 2 corse aggiuntive da Como per Menaggio, con partenza alle 18.40 e alle 18.50. Altre 2 corse in più da Menaggio per Como, con partenza al 24 o comunque al termine della manifestazione. Per la linea C130, invece, è prevista 1 corsa aggiuntiva anche di rientro da Bellagio per Como, con partenza 23:00 (e comunque al termine della manifestazione).