Controlli in un cantiere a Griante, mancata sicurezza: attività sospesa e 20mila euro di multe

I carabinieri di Menaggio, assieme ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato un controllo in un cantiere edile per la ristrutturazione di edificio pubblico nel comune di Griante.

Durante la verifica sarebbero emerse gravi irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro (come ad esempio non avere adottato, nei lavori in quota, adeguate opere di sicurezza e l’utilizzo di attrezzature non conformi) che hanno comportato la sospensione dell’attività per la ditta appaltatrice dei lavori, la denuncia del titolare dell’impresa, ammende per quasi 20.000 euro e sanzioni amministrative per altri 3.000 euro.