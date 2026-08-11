Como, installati otto cestini intelligenti sulla nuova passeggiata

Il Comune lo aveva annunciato e oggi sono stati installati i primi otto cestini intelligenti sulla nuova passeggiata di Como, che si aggiungono ai due già presenti sul lungolago. Entro il mese di settembre saranno complessivamente 15 i nuovi dispositivi presenti in città.

Si tratta di contenitori ad alta capacità, pensati in particolare per le aree maggiormente frequentate da cittadini e turisti. Contestualmente, sono stati rimossi i vecchi modelli, al fine di rendere più ordinato il percorso della nuova passeggiata. La capienza dei nuovi cestini è di gran lunga superiore rispetto alle strutture precedenti: questo consentirà di raccogliere una maggiore quantità di rifiuti, riducendo la necessità di svuotamenti frequenti. Il Comune di Como corre così ai ripari contro gli effetti indesiderati dell’overtourism.