Nico Paz, ora è ufficiale: “Resto a Como”

Como e Nico Paz, la storia continua. Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata con un comunicato congiunto della società lariana e del Real Madrid. Accompagnato direttamente dalle parole pronunciate dal campione argentino, ancora impegnato con la sua nazionale nei Mondiali di calcio.

“Ciao Comaschi, sono molto felice di poter annunciare che resterò al Como per un altro anno con voi – il messaggio del calciatore – Sono davvero emozionato e non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione e di rivedervi tutti allo stadio. Forza Como”.

Parole certamente non di circostanza, visto che proprio la ferrea volontà di Nico Paz di restare a Como è stata determinante nella trattativa tra i lariani e il club spagnolo. Che si è chiusa, come anticipato nei giorni scorsi, con la certezza che la maglia biancoblu numero 10 rimarrà ancora almeno per una stagione sulle spalle del talento argentino.

Una volontà tanto determinante che anche nel comunicato ufficiale dei due club si fa riferimento alla richiesta esplicita del calciatore di poter restare sul Lario.

“Il Real Madrid C. F., il Como 1907 e Nico Paz hanno raggiunto un accordo affinché il calciatore rimanga a Como nella prossima stagione 2026-2027 – si legge nel comunicato ufficiale – Tale accordo, stipulato su richiesta dello stesso giocatore, prevede inoltre che il Real Madrid mantenga un’opzione unilaterale di riacquisto dei diritti di Nico Paz per la stagione 2027-2028”.

L’operazione vale 60 milioni di euro. Il Real aveva riacquistato il giocatore dal Como per 9 milioni, esercitando una clausola fissata nel vecchio contratto, salvo poi rimetterlo subito sul mercato. I lariani hanno scelto di non lasciarselo sfuggire e di pagare la cifra richiesta dai blancos, 60 milioni di euro. I madrileni restano comunque interessati al futuro di Nico Paz. Nell’intesa, come confermato nel comunicato, è prevista una nuova clausola che consentirà agli spagnoli di riprendere il calciatore a fine stagione per 80 milioni.