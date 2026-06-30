Guida (sulla corsia dei bus) con una patente falsa degli Emirati Arabi. Denunciato

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Anna Campaniello

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12451 Guida sulla corsia dei bus con una patente falsa degli Emirati Arabi. Denunciato 1782816630

Fermato dalla polizia locale di Como mentre era alla guida di una Bmw che viaggiava sulla corsia riservata a mezzi pubblici e taxi, un automobilista straniero ha mostrato una patente rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione Europea e due permessi internazionali di guida, rispettivamente in formato libretto e card. Tutti i documenti hanno insospettito gli agenti, che hanno notato anomalie nei permessi, risultati non conformi ai modelli ufficiali rilasciati dall’Arabia Saudita. Il conducente è stato portato al comando per gli accertamenti e denunciato per l’utilizzo di documenti contraffatti. I due permessi internazionali di guida sono stati sottoposti a sequestro penale.