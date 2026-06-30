Il Bosco, un nuovo ristorante inclusivo a San Fermo della Battaglia. È l’idea della cooperativa “Capolavoro” nata in collaborazione con il Comune. Il ristorante, che fa dell’inclusione il suo punto di forza, si trova nel verde del parco Spina Verde. Al lavoro ci sono ragazzi e ragazze con fragilità: ognuno ha il suo ruolo e ognuno ha fatto un percorso di formazione e di studio. Entro un anno è prevista l’apertura di un altro ristorante in zona scuole e un’azienda agricola con prodotti coltivati nei terreni del paese. Un’occasione per dare a tutti un’opportunità, per sentirsi utili e realizzati. Il menù propone piatti con prodotti a km zero, preparati con passione e dedizione. Gli spazi, immersi nella natura, sono moderni e accoglienti, pronti ad accogliere comaschi e non solo.