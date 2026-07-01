Canzo, controlli in stazione e tra le vie del paese: un’auto senza revisione, un’altra priva di assicurazione

Nuovi controlli della polizia sul territorio lariano per contrastare i reati predatori. Lunedì sera è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Canzo e nei paesi limitrofi. Impiegati due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia della polizia di stato, della polizia locale di Canzo e della questura di Como.

I controlli hanno interessato in particolare la zona della stazione Asso-Canzo e quelle adiacenti, come piazza Verza, i parcheggi, le aree verdi della città e altri luoghi di ritrovo. Diversi i veicoli controllati dagli agenti. Due le violazioni al codice della strada: un’auto era senza revisione e un’altra priva di assicurazione, la quale è stata successivamente sequestrata.