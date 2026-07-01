Como, beve alcolici tra gli scaffali e nasconde la merce nei pantaloni. Arrestato 59enne

La polizia, ieri pomeriggio, ha arrestato per tentata rapina a Como un 59enne milanese, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. Intorno alle 16 una volante è stata indirizzata in un supermercato di piazza Matteotti per la segnalazione di un furto.

Il 59enne era già stato bloccato dai dipendenti del negozio. Secondo quanto ricostruito, poco prima l’uomo era entrato nel supermercato e aveva iniziato a consumare alcolici tra gli scaffali e nascondere della merce nei pantaloni. Arrivato alle casse, ha cercato di uscire senza pagare e fermato dalla sicurezza, ha colpito un dipendente.

Accompagnato in questura, l’uomo è stato quindi arrestato per tentata rapina, resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale, oltre ad essere denunciato a piede libero per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.