Inseguimento da Cantù a Mariano. Arrestato dai carabinieri un 20enne marocchino

Inseguimento dei carabinieri tra Cantù e Mariano, fermato e poi arrestato un 20enne marocchino che è fuggito all’alt a un posto di blocco dei militari dell’Arma. Sequestrati cocaina e denaro.

Ieri pomeriggio, attorno alle 17, una pattuglia dei carabinieri di Cantù impegnata in un servizio di controllo e prevenzione in città ha notato un comportamento sospetto di un conducente di un’auto e ha intimato l’alt. L’automobilista, alla vista dei militari dell’Arma e del segnale di fermarsi ha improvvisamente accelerato ed è fuggito, subito inseguito dai carabinieri.

L’automobilista ha proseguito la fuga fino a Mariano Comense, guidando nel traffico in modo pericoloso, sempre inseguito dai militari dell’Arma che lo hanno poi fermato e bloccato. Nel corso della perquisizione, i militari dell’Arma hanno trovato due dosi di cocaina per oltre un grammo e 495 euro in contanti, considerati il ricavato della vendita della droga.

L’uomo alla guida della vettura, un 20enne marocchino senza fissa dimora, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per possesso di droga ai fini di spaccio.