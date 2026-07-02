“Più parcheggi per l’ospedale Sant’Anna”. La Uil ha consegnato una petizione con 850 firme

“Più parcheggi all’ospedale Sant’Anna”. La petizione promossa dalla Uil Funzione Pubblica Lario e Brianza ha avuto più di 850 adesioni tra dipendenti, degenti, familiari e cittadini. Le firme raccolte sono state consegnate alla direzione dell’Asst Lariana e al Comune di Montano Lucino.

La proposta del sindacato è di ampliare l’attuale parcheggio attivo nel territorio di Montano Lucino. “L’importante adesione all’iniziativa dimostra quanto la carenza di posti auto rappresenti una criticità fortemente avvertita dall’intera comunità ospedaliera, dai pazienti e dai loro familiari – dice Massimo Coppia, segretario generale della Uil Funzione Pubblica Lario e Brianza – Disporre di un parcheggio adeguato per chi si reca in ospedale, sia per motivi di lavoro sia per ricevere cure, non deve rappresentare un lusso, ma un diritto essenziale”.

“Garantire un numero sufficiente di posti auto significa consentire ai professionisti sanitari di svolgere il proprio lavoro con maggiore serenità, riducendo lo stress legato alla ricerca di un parcheggio, e permettere ai familiari dei pazienti ricoverati di restare vicini ai propri cari durante il percorso di cura – aggiunge Coppia – Chiediamo alla direzione dell’Asst Lariana e al Comune di Montano Lucino di accogliere la richiesta sostenuta dalle firme di cittadini e lavoratori, individuando nel più breve tempo possibile una soluzione concreta per l’ampliamento dell’area di sosta”.

La raccolta firme proseguirà anche nelle prossime settimane. “Vogliamo rafforzare ulteriormente una richiesta che nasce dalle reali esigenze del territorio e di tutti coloro che quotidianamente vivono l’ospedale – conclude Coppia – Invitiamo tutti a continuare a sostenere questa iniziativa. Più ampia sarà la partecipazione, più forte sarà la richiesta affinché venga garantito un servizio fondamentale per la qualità dell’assistenza, del lavoro e dell’accessibilità alle strutture ospedaliere”.