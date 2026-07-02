Turista olandese disperso da un anno sui monti dell’Altolago, individuati i resti

Nel comune di Dongo sono stati individuati resti umani che potrebbero appartenere al turista olandese di 31 anni disperso dal mese di maggio dello scorso anno. I vigili del fuoco si sono attivati per il recupero del corpo. L’operazione è stata avviata anche a seguito del rinvenimento della giacca dell’uomo disperso. Al lavoro i vigili del fuoco di Dongo, della squadra speleo alpino fluviale di Como e con il supporto dell’elicottero Drago 66 proveniente da Torino. Il 31enne oltre un anno fa stava trascorrendo le vacanze con la famiglia sul Lario. Grande appassionato di montagna, era già stato sul Lario ed era tornato con moglie e figlio. Era uscito per un’escursione e non era più tornato all’alloggio affittato a Livo. Le ricerche, proseguite per settimane, non avevano dato esito.