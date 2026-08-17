Cantù torna a casa: raduno nella palestra della nuova arena

La Pallacanestro Cantù ha iniziato il lavoro per la prossima stagione nella palestra della nuova arena di corso Europa.

Presenti all’evento numerosi rappresentanti delle istituzioni. Una occasione, oltre che per portare il saluto della società, per mostrare i passi avanti compiuti nella costruzione di quello che sarà il palazzetto del futuro, che sarà pronto per marzo del 2027. Non è mancata qualche gustosa novità. E’ stato spiegato che gli eventi slegati dal basket potrebbero essere programmati nel mese di maggio – a due mesi dall’inaugurazione – e che si potranno ospitare anche fiere, con il posizionamento di una quarantina di stand. Non soltanto, sul fronte sportivo, oltre al possibile utilizzo per gare di tennis, pallavolo, boxe e hockey su ghiaccio si sta valutando l’ipotesi di poter collocare anche una pista indoor di ciclismo. Possibilità che apre alla possibile organizzazione delle sempre popolari manifestazioni con le stelle di questo sport.

Per quanto riguarda il discorso strettamente sportivo, la squadra ha iniziato il suo lavoro. La rosa è stata completata il giorno di Ferragosto con l’ingaggio dell’americano Isaiah Darnell Miles, di ruolo ala. L’esordio in campionato sarà nel fine settimana del 27 settembre in trasferta a Venezia, seguito da un doppio turno interno contro Udinese e Napoli.

