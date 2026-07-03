Como Acqua, manutenzione straordinaria al depuratore: rischio disagi per parcheggi e odori nell’area

Agosto a rischio disagi nell’area di viale Innocenzo XI a Como. Dal 30 luglio al 28 agosto Como Acqua annuncia interventi di manutenzione straordinaria delle vasche di ossidazione al depuratore di Como.

“Si tratta di un’operazione necessaria per garantire la continuità e l’efficienza del processo biologico di depurazione, – spiegano dalla società – elemento fondamentale per il corretto funzionamento dell’impianto e per il rispetto degli standard ambientali previsti dalla normativa vigente. Le vasche di ossidazione, infatti, sono strutture in cui, grazie all’apporto di ossigeno, i microrganismi degradano le sostanze presenti nelle acque reflue, depurandole. L’impianto di Como – sottolineano – svolge un servizio di primaria importanza per il territorio ed è indispensabile assicurarne la piena operatività, anche attraverso l’esecuzione di questi interventi”.

Per permettere lo svolgimento in sicurezza delle attività e l’accesso dei mezzi di cantiere, sarà temporaneamente vietata la sosta lungo un tratto di circa 250 metri di via Regina, con l’occupazione degli stalli di parcheggio a pagamento. Il passaggio dei veicoli resterà comunque regolarmente garantito.

Como Acqua avvisa i cittadini che durante il periodo dei lavori potrà registrarsi la presenza di odori più intensi nell’area circostante l’impianto. “Il fenomeno, – spiegano – purtroppo inevitabile, avrà comunque carattere temporaneo, legato alle operazioni di manutenzione”.