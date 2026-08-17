Lenno, 12 persone salvate dalla guardia costiera durante il temporale di ieri

Dodici persone su cinque imbarcazioni soccorse ieri a Lenno dalla guardia costiera durante il violento temporale che si è abbattuto nel tardo pomeriggio. Complessivamente, la sala operativa del reparto laghi ha gestito tra le 17 e le 20 cinquanta chiamate e richieste di aiuto provenienti, oltre che dal Lago di Como, anche dal Maggiore.
Sulla sponda lecchese del Lario, a Malgrate si è registrata purtroppo una vittima, un 20enne scomparso sott’acqua durante il nubifragio e recuperato senza vita nonostante le tempestive operazioni di ricerca. Il giovane è stato individuato grazie all’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivati in elicottero da Milano. Presenti anche le unità navali della guardia costiera del Lago di Como e un’imbarcazione dei vigili del fuoco.
Durante il nubifragio, nelle acque davanti a Lenno, nel territorio di Tremezzina, si sono registrate raffiche di vento oltre i 40 nodi. L’equipaggio della guardia costiera del Lago di Como, con condizioni meteo al limite dell’operatività del mezzo, ha soccorso 5 natanti, riuscendo a portare in salvo 12 diportisti.
Fondamentali anche gli interventi di ricerca effettuati dalle unità navali della guardia di finanza di Como, che hanno coperto una vasta area a nord del lago e l’impiego delle unità dei vigili del fuoco e delle idro-ambulanze, che hanno assistito alcuni bagnanti in difficoltà. La guardia costiera ribadisce l’importanza, per i bagnanti e per chi si naviga sul lago, di rispettare le regole per la sicurezza e per prevenire i rischi di incidenti e problemi in acqua.
Nelle stesse ore, i vigili del fuoco sono intervenuti sul Monte Colmegnone per soccorrere quattro turisti spagnoli rimasti bloccati dal temporale e recuperati dall’elicottero Drago. Le condizioni meteo hanno reso l’operazione particolarmente complessa. Vento forte e pioggia battente hanno costretto l’equipaggio a lavorare in condizioni al limite. Nonostante le difficoltà, i pompieri sono riusciti a individuare il gruppo e a issarlo a bordo. Al termine del recupero i quattro escursionisti sono stati accompagnati ad Argegno. Erano impauriti ma fortunatamente illesi. Nessuno ha avuto bisogno di cure mediche.
Lenno, 12 persone salvate dalla guardia costiera durante il temporale di ieri
Dodici persone su cinque imbarcazioni soccorse ieri a Lenno dalla guardia costiera durante il violento temporale che si è abbattuto nel tardo pomeriggio. Complessivamente, la sala operativa del reparto laghi ha gestito tra le 17 e le 20 cinquanta chiamate e richieste di aiuto provenienti, oltre che dal Lago di Como, anche dal Maggiore.