Nascondigli per la droga e consegne a domicilio. Spacciatore di cocaina e hashish arrestato

Per consegnare la droga ai clienti si spostava con un’auto a noleggio attraversando una zona ampia del territorio comasco, da Albavilla ad Alzate e poi verso Carugo. Lungo il tragitto aveva anche individuato alcune zone isolate che utilizzava come nascondiglio per conservare la sostanza stupefacente.

I movimenti del sospetto pusher non sono passati inosservati agli agenti della squadra mobile della questura di Como, che hanno avviato un’attività di indagine e, dopo pedinamenti e servizi di osservazione, hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 24enne marocchino, regolare in Italia, residente a Merone e con domicilio in Brianza, a Cesano Maderno.

I poliziotti hanno monitorato gli spostamenti del 24enne che, sull’auto a noleggio si muoveva costantemente e faceva brevi soste nelle zone di Albavilla, Alzate Brianza e Carugo, presumibilmente per incontrare i clienti e cedere le dosi di droga.

Documentata l’attività del sospetto spacciatore, gli agenti sono intervenuti per un controllo del 24enne marocchino e hanno scoperto e sequestrato 11 dosi di cocaina e banconote in contanti di diverso taglio. La perquisizione è stata estesa anche alle aree rurali nelle quali l’uomo era stato visto sostare più volte, probabilmente per nascondere qualcosa. Ad Alzate sono state ritrovate 12 dosi di cocaina preconfezionate e in zona Carugo altre 67 dosi della stessa sostanza e 7 stecche di hashish.

A casa del 24enne sono stati sequestrati 1500 euro in banconote di diverso taglio. Complessivamente, la squadra mobile di Como ha sequestrato 67 grammi di cocaina e 43 grammi di hashish. Il marocchino è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato in carcere al Bassone.