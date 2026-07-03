Mondiali, avventura finita per Baturina. La Svizzera qualificata agli ottavi

Mondiali di calcio, dopo il senegalese Assane Diao avventura conclusa anche per il croato Martin Baturina, tra i giocatori del Como impegnati con la nazionale. La Croazia è stata sconfitta ai sedicesimi dal Portogallo ed è stata eliminata. Tra i giocatori del Como impegnati ai Mondiali, l’unico ancora in corsa è l’Argentino Nico Paz, che si gioca il passaggio agli ottavi nella sfida con la rivelazione Capo Verde. Chi è già qualificata agli ottavi intanto è la Svizzera, che all’alba italiana ha superato 2-0 l’Algeria e si prepara ora al prossimo turno.