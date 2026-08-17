Concorso e mostra “Madonna di Rogoredo”. Alzate e Olgiate viste dagli artisti, primo premio 700 euro

Ad Alzate Brianza torna, per la terza edizione, il Concorso Mostra Estemporanea di pittura “Madonna di Rogoredo”. Promossa e sostenuta dalla Bcc Brianza e Laghi, avvalendosi della collaborazione dell’associazione Ageo e dell’associazione Arteincomune Aps di Olgiate Molgora l’obiettivo è raccontare i paesaggi attraverso gli occhi degli artisti. Due territori, tanti scorci da dipingere e una settimana a disposizione per trasformare luoghi e tradizioni in vere e proprie opere d’arte. Non solo i luoghi caratteristici di Alzate e dintorni, il Santuario della Beata Vergine di Rogoredo, ma anche le persone e le atmosfere che accompagnano la festa di settembre. E, naturalmente, gli angoli più suggestivi di Olgiate Molgora.

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti i maggiorenni. Si può scegliere liberamente la tecnica e realizzare una o due opere, ma c’è una regola fondamentale: i dipinti devono essere realizzati sul posto, sulle tele vidimate dagli organizzatori e firmate sul retro.

Si parte sabato 12 settembre con la vidimazione dei supporti. Poi una settimana di tempo, fino alle 18 di sabato 19, per dipingere e dare forma alla propria idea. Domenica 20 settembre sarà invece il momento di vedere tutti i lavori insieme: le opere saranno esposte lungo via Diaz, ad Alzate Brianza e saranno giudicate non solo dalla giuria, ma anche dal pubblico. Un critico d’arte, due componenti della Bcc e due componenti, uno dell’Associazione Ageo e uno dell’Associazione Arteincomune decreteranno i vincitori.

In palio ci sono ben quattro assegni: 700 euro al primo classificato, 500 al secondo e 300 al terzo. E c’è anche il premio della giuria popolare, del valore di 200 euro. La premiazione è fissata per domenica 20 settembre alle 16, sempre in via Diaz. Una settimana per dipingere, una giornata per ammirare le opere e, per qualcuno, anche la soddisfazione di portarsi a casa un premio. Le iscrizioni sono già aperte e c’è tempo fino al 31 agosto. Un’occasione per gli artisti e la possibilità per tutti per guardare Alzate Brianza e Olgiate Molgora con gli occhi dell’arte.