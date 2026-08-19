CortIntelvi, il maltempo sposta la proiezione di giovedì a Ossuccio

CortIntelvi, a causa del maltempo la proiezione in programma domani 20 agosto, cambia sede e si sposta a Ossuccio.

Il maltempo ha spinto gli organizzatori a trasferire la location della penultima serata della settima edizione di CortIntelvi, il festival internazionale di cortometraggi e documentari.

La proiezione di giovedì, inizialmente prevista all’aperto a Lenno, si terrà alle 20.45 al coperto, presso l’Auditorium del plesso scolastico di Ossuccio, in via Elio Sambartolomeo 1, a Tremezzina.

Lo spostamento è stato deciso per garantire al pubblico una serata in sicurezza e nel massimo comfort con ingresso libero.

Quella di domani sarà l’ultima proiezione prima della serata finale di sabato 22 agosto, alle 20.45, al Cine Teatro San Fedele di Centro Valle Intelvi. Qui la Giuria Popolare esprimerà il giudizio conclusivo e saranno proclamati i vincitori, con la consegna de La Gerla, il riconoscimento simbolo di CortIntelvi.