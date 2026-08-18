Como, bando per musei civici e infopoint. Quasi 4 milioni di euro per l’accoglienza turistica in città

Il Comune di Como ha pubblicato un bando di gara europea da 3,8 milioni di euro complessivi, per affidare due servizi legati al turismo cittadino, l’accoglienza nei musei civici e la gestione degli infopoint turistici. La procedura, aperta a tutte le aziende interessate, è divisa in due lotti distinti e prevede contratti della durata di 24 mesi ciascuno, a partire dalla firma.

Il primo lotto riguarda il servizio di reception nei musei civici comaschi, che si trovano in diversi punti della città, tra piazza Medaglie d’Oro, dove ci sono il museo archeologico e quello storico dedicato a Garibaldi, via Diaz, sede della Pinacoteca civica, e viale Marconi, dove si trova il Tempio Voltiano. Il valore base del contratto è di circa 870mila euro, cifra che sale a circa 2,6 milioni se si conta l’intera durata dell’affidamento, comprese le eventuali proroghe. Il secondo lotto riguarda invece gli infopoint turistici, quello del Broletto in piazza Cavour e quello della stazione di San Giovanni, dove ogni anno migliaia di visitatori chiedono consigli su itinerari e attrazioni del territorio. Qui il valore base è di circa 340mila euro, che arriva a circa 1,1 milioni per l’intera durata del contratto. Le aziende potranno partecipare a entrambi i bandi, ma potranno aggiudicarsene soltanto uno.

L’assegnazione non seguirà soltanto il criterio del prezzo più basso, dunque, ma terrà conto anche della qualità del progetto presentato dalle aziende candidate. Le domande dovranno essere presentate attraverso la piattaforma digitale Sintel entro il 21 settembre, giorno in cui è prevista anche la prima apertura delle buste in Comune.

La procedura è gestita dalla Centrale affidamenti e contratti di Palazzo Cernezzi, lo stesso ufficio che negli ultimi mesi ha seguito anche altri bandi legati ai servizi culturali e turistici della città, un settore che a Como resta tra i più rilevanti per l’economia locale.