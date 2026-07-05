Argegno, fatale caduta nel torrente. Muore 19enne tedesco scivolato per recuperare la palla

Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di ieri ad Argegno. Un ragazzo 19enne tedesco è morto dopo essere precipitato per circa 20 metri nel torrente Telo. Da una prima ricostruzione sembra che il giovane sarebbe caduto nel tentativo di recuperare un pallone con il quale stava giocando assieme ad un coetaneo. L’allarme è scattato attorno alle 18. Sul posto sono arrivati i soccorritori, i vigili del fuoco (con gli specialisti del SAF, nucleo Speleo Alpino Fluviale), il Soccorso Alpino e i carabinieri di Centro Valle Intelvi e del Nucleo Operativo e radiomobile di Menaggio.



Palla che sarebbe finita in un’area boschiva, il 19enne si sarebbe addentrato per riprenderla e in un punto della scarpata, per cause ancora da ricostruire con esattezza, sarebbe scivolato per diversi metri, una ventina, fino a raggiungere lo specchio d’acqua sottostante. La tragica caduta è stata fatale. Alcuni escursionisti avrebbero poi segnalato il corpo nel torrente Telo.

Impegnative le operazioni di recupero. Così come la ricostruzione della dinamica. Sotto shock l’amico che era con lui a cui i medici hanno prestato assistenza. Da quanto si apprende i due erano in vacanza a Domaso e si muovevano con un van. Ieri si sarebbero fermati al campetto di Argegno per fare due tiri.



La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.