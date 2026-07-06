Nuovo centro per la Pallacanestro Cantù: Chad Teron Brown

La Pallacanestro Cantù comunica ha ufficializzato l’ingaggio del giocatore Chad Teron Brown, centro di 206 centimetri per 111 chili. Brown è nato a Deltona, Florida, il 6 settembre 1996.



Dopo una carriera universitaria trascorsa con i Knights della University of Central Florida, il suo primo contratto è stato con i Dallas Mavericks nell’estate del 2019. L’anno successivo arriva la prima avventura europea con i greci del Charilaos Trikoupis.

Brown ha iniziato la stagione 2025-26 nel campionato kosovaro con il KB Trepca, con cui ha superato la doppia cifra di media nell’avventura in Fiba Europe Cup, prima di militare nella Winner League israeliana dove, con il Maccabi Ramat Gan, ha chiuso con una media di 11 punti e 9.3 rimbalzi a partita.

«Sono entusiasta di entrare a far parte di questo club – ha spiegato il nuovo acquisto – Mi hanno raccontato la grande storia che ha questa squadra e sono onorato di questa opportunità che mi è stata data. Sono pronto a portare tutta la mia energia, per cercare di prendere il meglio possibile dalla prossima stagione».