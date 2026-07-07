Evento Ance, Nessi & Majocchi premiata per i suoi 100 anni

Nell’ambito dell’evento organizzato da Ance sono stati consegnati anche un serie di premi speciali. Tra questi i riconoscimenti a imprese che nel 2026 hanno festeggiato 100 anni dalla fondazione, la Nessi & Majocchi di Como e la Costruzioni Restelli di Turate.

Per Nessi & Majocchi, in particolare, sono stati sottolineati il forte legame con il territorio e il mantenimento della guida familiare.

Nel corso degli anni – è stato aggiunto – Nessi e Maiocchi ha realizzato opere che hanno contribuito a segnare lo sviluppo della città e continua a rappresentare una eccellenza dell’edilizia a livello nazionale. Il premio è stato ritirato dal presidente Angelo Maiocchi e dalla figlia Elisa.